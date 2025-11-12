Ça commence aujourd’hui du 12 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 12 novembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 12 novembre 2025 à 13h55 : « 7 enfants de 4 pères différents ! 4 enfants de 4 pères différents ! 8 enfants de 4 pères différents ! » (inédit)

Ce mercredi, Faustine Bollaert donne la parole à des femmes aux parcours de vie hors du commun, qui ont fondé des familles nombreuses et singulières. Entre jugements, amour inconditionnel et organisation XXL, elles raconteront sans tabou leur quotidien et leurs choix de cœur. Une émission pleine d’émotions, de sincérité et de bienveillance.

Et à 15h : « Coup de foudre à 80 ans ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille de touchants témoins pour une émission placée sous le signe de l’amour et de la tendresse. De jeunes amoureux… au grand âge ! Ils viennent partager leurs belles histoires, ces rencontres inattendues qui ont bouleversé leur vie. À 89 ans, Jacqueline vit une véritable renaissance aux côtés de René, rencontré dans leur maison de retraite. Paulette, 81 ans, et Bob, 76 ans, savourent leur passion commune pour les croisières et les soirées déguisées. Des couples inspirants qui prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour aimer et croquer la vie à pleines dents.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.