Plus belle la vie spoiler : le choc, Chabrol retrouvé mort ! (13 novembre 2025)

C’est un terrible choc qui attend la police demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 13 novembre, Chabrol va être retrouvé mort, percuté par une voiture !











Quelques heures plus tôt, Chabrol s’est rendu au Pavillon des Fleurs pour menacer Luna ! Il a compris qu’elle l’avait piégé la veille pour le compte de Louis Robbie, avec la complicité de Barbara Evenot. Luna nie toute implication mais Chabrol menace de la renvoyer en prison, dans la même cellule que Cécilia Lopez !

Luna, bouleversée, va en parler à Barbara et Thomas. Barbara, qui avait prévu de partir loin avec Louis et Yaël, décide de ne pas se laisser faire. Avec Thomas pour le couvrir, elle se rend chez Chabrol pour récupérer la copie des données du bracelet de Louis. Sur place, elle découvre que Zoé est déjà à l’intérieur ! C’est Zoé qui trouve ce qu’ils cherchent, elles repartent in-extremis quand Chabrol rentre chez lui. Ce dernier reçoit un appel, il dit qu’il sera là dans moins d’une heure…



Mais plus tard, alors que Barbara dit tout à Louis et qu’ils sont soulagés, Ariane rejoint Jean-Paul sur une scène de crime. Un homme est mort, percuté volontairement par une voiture. Ariane est sous le choc en découvrant qu’il s’agit de Chabrol !