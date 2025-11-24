Star Academy 2025 : le petit ami de Lily, Arnaud, a été candidat de The Voice ! (VIDÉO)



La prestation de Lily et son petit ami, Arnaud Belmudes, a marqué le prime de la Star Academy vendredi soir. En interprétant un duo plein d’émotion, le jeune couple a immédiatement séduit les téléspectateurs. Mais si Arnaud a captivé le public par sa voix douce et sa complicité évidente avec Lily, ce n’était pas sa première apparition dans un télé-crochet de TF1.











En effet, Arnaud Belmudes avait déjà tenté sa chance en 2023 dans The Voice. À l’époque, il s’était présenté aux auditions à l’aveugle avec une reprise de « Bravo, tu as gagné » de Mireille Mathieu. Une interprétation audacieuse, saluée par de nombreux téléspectateurs pour sa sensibilité et sa maîtrise. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné ce soir-là, mettant prématurément fin à son aventure.

Deux ans plus tard, Arnaud revient sous le feu des projecteurs grâce à Lily, pour qui il n’a jamais cessé d’être un soutien indéfectible. Leur duo sur le prime a non seulement montré la complicité du couple, mais aussi le talent d’Arnaud, qui semble avoir gagné en maturité et en assurance depuis sa participation à The Voice.

Une chose est sûre : cette apparition remarquée pourrait bien relancer l’intérêt du public – et peut-être des professionnels – pour le jeune chanteur, qui n’a visiblement pas dit son dernier mot.



La vidéo de son audition à l’aveugle est à voir sur TF1+.

