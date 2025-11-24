Star Academy : quand auront lieu les évaluations de la semaine des destins liés ?



Semaine spéciale au château de la Star Academy ! Les élèves entrent dans la redoutée semaine des destins liés, l’un des moments les plus stratégiques de la saison. Pour cette occasion, les académiciens sont répartis en binômes, avançant désormais ensemble, pour le meilleur comme pour le pire.











📅 Évaluations mardi matin

Comme chaque semaine quand le prime a lieu le samedi soir, les évaluations auront lieu mardi matin à 10h, et seront diffusées à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+. Les duos devront présenter une prestation complète mêlant chant et danse, comprenant :

– une chanson choisie parmi une liste imposée,

– une danse comprenant une chorégraphie apprise ce matin avec Jonathan et 30 secondes d’improvisation.

Un exercice complet qui demandera cohésion, précision et créativité.

👥 Les binômes de la semaine

Sarah et Ambre, qui sont immunisées

Victor et Léa

Jeanne et Léo

Anouk et Théo P.

Lily et Théo L.

Bastiaan et Mélissa



🎤 Les chansons au choix des binômes

Voici les titres proposés cette semaine :

Chandelier – Sia

Wrecking Ball – Miley Cyrus

Fais-moi une place – Julien Clerc

Roule – Soprano

Arcade – Duncan Laurence

More Than Words – Extreme

Changer – Gims

La mémoire d’Abraham – Céline Dion

Un homme heureux – William Sheller

📺 Rendez-vous mardi matin sur TF1+ pour découvrir les performances en direct. Cette semaine des destins liés pourrait bien rebattre toutes les cartes !