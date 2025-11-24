“N’oubliez pas les paroles” : retour à la normale dès ce lundi 24 novembre après les Masters !



Après plusieurs semaines d’une compétition exceptionnelle, les Masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles » ont pris fin ce week-end avec la brillante victoire d’Arsène. Place désormais au retour du jeu dans sa version quotidienne ! France 2 relance le rythme habituel dès ce lundi 24 novembre à 18h40.











Angélique fait son grand retour

La maestro en titre, Angélique, s’apprête à retrouver le plateau après une longue interruption due aux Masters. Les téléspectateurs l’avaient laissée dans une dynamique impressionnante : elle est devenue maestro le 3 octobre en éliminant Lucas et en décrochant d’emblée la somme maximale de 20 000 € lors de sa toute première victoire. Un démarrage fulgurant qui avait immédiatement marqué les esprits.

La question est désormais sur toutes les lèvres : Angélique réussira-t-elle à conserver son micro d’argent ?

Après plusieurs semaines loin de la compétition, la reprise peut s’avérer délicate. Mais la maestro avait montré une maîtrise et une énergie prometteuses avant la pause. Saura-t-elle retrouver son niveau face à de nouveaux challengers déterminés à la détrôner ?



Les fidèles du programme auront la réponse ce soir dès 18h40, pour la reprise de N’oubliez pas les paroles dans sa version quotidienne. Le jeu reprend… et le suspense aussi !