Miss France 2026 : découvrez les membres du jury !

Le compte à rebours est lancé : le samedi 6 décembre, en direct dès 21h10 du Zénith d’Amiens, TF1 proposera le grand show de l’élection de Miss France 2026, présenté une nouvelle fois par Jean-Pierre Foucault. Lors de cette soirée suivie chaque année par des millions de téléspectateurs, une nouvelle reine de beauté succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.











Un voyage féerique pour les 30 candidates

Cette année, les 30 Miss régionales embarqueront le public dans un spectacle placé sous le thème « Le voyage des Miss ». Défilés, tableaux artistiques, chorégraphies… les candidates devront briller sur la scène mythique du concours tout en convainquant un jury exigeant, ainsi que les téléspectateurs dont les votes compteront pour 50 % du résultat final.

Un jury prestigieux présidé par Michèle Bernier

TF1 a révélé aujourd’hui la composition du jury 2026, placé sous la présidence de Michèle Bernier. La comédienne, très appréciée du public, aura la lourde tâche de guider les délibérations pour choisir la nouvelle ambassadrice de l’élégance française.

Elle sera entourée de six personnalités issues d’univers variés :



🎤 Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique mezzo-soprano

📰 Bruce Toussaint, journaliste et présentateur de Bonjour ! La Matinale TF1

👑 Camille Cerf, Miss France 2015 et Marraine de Miss France 2026

😂 Philippe Caverivière, auteur et humoriste

🎬 Sally, journaliste et réalisatrice

🎭 Tom Villa, comédien et humoriste

Un panel éclectique qui mêle musique, humour, journalisme et ancienneté dans la famille Miss France.

Qui sera Miss France 2026 ? Entre prestations scéniques, prises de parole, robes somptueuses et séquences fortes en émotions, les 30 candidates tenteront de conquérir à la fois le jury et le public. Mais une seule succédera à Angélique Angarni-Filopon.

Réponse le samedi 6 décembre à 21h10, en direct sur TF1 et en public depuis le Zénith d’Amiens.