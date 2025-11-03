Star Academy 2025 : les artistes invités du 4ème prime dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 4ème prime du vendredi 7 novembre 2025 – Deux jours après le troisième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Lenny, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 7 novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les académiciens de la promo de 2025 non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec Clara Luciani, Etienne Daho, Zaz, et Ridsa.

Chansons et élèves pressentis :

– Clara Luciani medley « Amour toujours / Cette vie » (medley) – Équipe Jaune pressentie

– Étienne Daho « Comme un boomerang » – Équipe Rose pressentie

– Zaz — « La vie en rose » d’Édith Piaf – Équipe Bleue pressentie

– Etienne Daho : un medley avec l’équipe gagnante des évaluations

– Ridsa « Me Enamore » avec un élève de l’équipe gagnante des évaluations



Rappel des équipes :

– équipe 1 – jaune : Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema

– équipe 2 – bleue : Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah

– équipe 3 – rose : Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.