Star Academy, les évaluations du 3 novembre : les Roses au top, les Bleus se loupent, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 3 novembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de la Star Academy 2025. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors qu’une troisième élève sera éliminé dans 4 jours.











Publicité





C’est la semaine des équipes. Les académiciens sont divisés en 3 équipes de 5 élèves et une seule équipe sera sauvée à l’issue des ces évaluations. Les deux autres s’affronteront sur le prime de vendredi soir.

Chaque équipe avait le choix entre 4 chansons à présenter en mode groupe. Il fallait également désigner un élève pour une impro de théâtre d’une minute et un autre pour une impro de danse d’une minute aussi.

Les jaunes ouvrent le bal de ces évaluations

🔵 C’est l’équipe Jaune, composée de Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema, qui ouvre le bal ce matin. Ils ont choisi « Troisième sexe » d’Indochine. Mise en scène très sympa, ça semble vraiment réussi. Jonathan demande qui a fait la chorégraphie, ils expliquent que c’est tous ensemble.



Publicité





Place ensuite au théâtre. C’est Bastiaan qui y va, il tire un thème : « Les révoltés du frigo ». Il a 30 secondes de réflexion avec les autres, qui lui donnent des idées. Son impro fait rire les profs, qui semblent passer un bon moment.

Et enfin la danse, c’est Léa qui y va. Elle tire la chanson « 4 minutes » de Madonna. Jonathan a l’air d’aimer !

🔵 Place à l’équipe Bleue, composée de Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah. Ils ont choisi Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane. Mélissa est au piano. C’est plutôt moyen, Léo, Noah et Sarah ont oublié des paroles et les harmonies sont ratées. Ils expliquent eux aussi avoir pris des idées de chacun.

Mélissa fait l’impro de théâtre, elle tire au sort le sujet « Le bouquet de la dernière chance ».

Sarah fait la danse, elle tire elle aussi « 4 minutes » de Madonna. Ils ressortent certains d’avoir flop.

🔵 On termine avec l’équipe Rose, composée de Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P. Ils ont choisi « Je joue de la musique » de Calogero. Théo P. est au piano au début et ils font une vraie chorégraphie ! Michaël a l’air emballé ! C’est pas parfait vocalement mais ça nous emporte.

Anouk fait l’impro de théâtre, elle tire « Comment le lui dire ce soir ? ». Elle part sur l’idée d’annoncer qu’elle est enceinte et son mec lui dit être stérile. Les profs sont pliés de rire !

Pour la danse, c’est Léane qui y va et elle tire « Get Ur Freak On » de Missy Elliott. C’est là aussi très réussi.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : clairement, les Bleus ont raté leur évaluation. Les Jaunes et les Roses ont bien réussi mais on a un penchant pour les Roses avec leur choré pleine de peps mais aussi l’impro de théâtre très drôle et la danse réussie de Léane. Verdict mardi avec la révélation de l’équipe gagnante.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.