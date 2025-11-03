Un Si Grand Soleil du 4 novembre : Boris annonce avoir tué Eliott ! (résumé épisode 1785 en avance)



Un si grand soleil du 4 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1785 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 4 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise remercie Eve d’être venue aussi vite. Elle lui annonce que Muriel et Boris ont été placés en garde à vue, Eve veut en savoir plus mais elle lui dit qu’elle n’en a pas le droit. Eve demande combien de temps ça va durer, elle lui dit que ça sera entre 24 et 48h. Eve va récupérer son petit fils.

Au commissariat, Boris se revoit avec Toma la fois où Eliott l’a frappé. Thierry l’interroge ensuite et se moque de son histoire de malaise vagal… Boris est assisté de Florent et lui explique ce qu’est un malaise vagal, souvent lié au stress. Thierry insiste pour savoir ce qui le stressait, il parle de son travail très prenant…



Alex interroge Muriel, assistée de Johanna. Elle maintient sa version : elle était à son bureau quand Boris l’a appelée, il a fait un malaise vagal et elle est rentrée chez elle. Alex lui demande si elle est rentrée directement, elle assure que oui. Alex lui annonce que son téléphone a borné à côté de la scène du crime au moment où le père de son fils a été assassiné. Et ils ont fait une perquisition chez elle, ils ont trouvé une père de chaussure avec du sang dessus. Les analyses sont en cours. Il l’encourage à parler, Johanna conseille à Muriel de répondre.

Muriel passe aux aveux : elle était au bureau quand Boris l’a appelée. Il lui a dit qu’Eliott venait d’arriver pour emmener Toma, elle a entendu un coup et plus rien. Elle a compris qu’il se passait quelque chose de grave, elle est rentrée le plus vite possible. Boris lui a annoncé qu’Eliott l’a frappé avant d’emmener Toma avec lui. Muriel a appelé Charles pour lui dire qu’Eliott a enlevé Toma. Charles lui a dit qu’il ne savait pas où il l’a emmené mais il lui a donné l’adresse de sa planque. Muriel a foncé sur place. Elle y a alors découvert Eliott déjà mort, Toma pleurant à l’arrière de la voiture. Elle a paniqué, elle a récupéré son fils et elle est partie. Alex ne comprend qu’elle n’ait appelé personne, Muriel dit qu’elle a eu peur qu’on l’accuse d’avoir tué Eliott. Alex fait remarquer qu’elle a quand même pensé à récupéré le faux passeport de son fils… Elle dit que c’était pour que son fils soit pas mêlé à tout ça. En rentrant, elle a tout expliqué à Boris et ils se sont mis d’accord pour raconter la même version.

Chez L Cosmétiques, Enric montre des voitures à Lucas mais elles sont trop chers pour lui. Il lui reparle des heures supp, Enric le tiendra au courant si ça se libère.

Catherine apprend que Boris a été placé en garde à vue, elle annonce la nouvelle à Laurine. Elles sont sous le choc. Laurine insiste pour qu’elle fasse quelque chose, elle pense que son frère est mêlé à la mort d’Eliott. Catherine appelle Bernier…

Dimitri distribue des tracs dans la rue. Il croise Lucas qui lui demande si ça paie bien. Il dit que ça dépanne, il 6h-9h chaque matin et il se fait environ 40 euros par jour. Il propose de lui présenter sa boss. Lucas annonce à Emma qu’il a déjà trouvé son boulot en extra. Emma est gênée qu’il bosse autant, Lucas lui dit qu’ils sont une équipe.

Au commissariat, Thierry et Alex font le point. Thierry pense que Boris couvre Muriel, il veut mettre la pression sur Laumière. Alex interroge Boris à son tour, il l’accuse de mentir. Boris assure que Muriel n’a pas tué Eliott. De son côté, Eve appelle Manu pour en savoir plus. Il lui dit qu’Eliott allait enlever Toma pour partir avec lui, une dispute aurait pu mal tourner avec Muriel, qui l’aurait tué. Mais il assure à Eve qu’on ne peut pas écarter la piste du règlement de compte.

Thierry interroge Charles au sujet de l’adresse de la planque d’Eliott. Il dit qu’il lui avait donné au cas où mais il n’y est jamais allé. Thierry l’accuse d’avoir voulu protéger Muriel…

Florent annonce à Thierry et Alex que son client a une déclaration à leur faire. Boris annonce que c’est lui qui a tué Eliott !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.