Star Academy 2025 : les artistes invités du 5ème prime dévoilés !



Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 4ème prime du vendredi 14 novembre 2025 – Deux jours après le quatrième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Noah, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 14 novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Publicité





Il s’agit du prime des anciens, les académiciens de la promo de 2025 non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec Vitaa, Marine, Héléna, Julien Lieb, et Marguerite.

Chansons et élèves pressentis :



Publicité





– Vitaa sur un medley – tous les garçons

– Marine « Restes d’Averses » – Ambre, Anouk, Lily, Léa

– Julien Lieb « Autrement » – tous les garçons

– Héléna « Tout a changé, rien a changé » – toutes les filles

– Marguerite « Les filles les meufs » – Jeanne, Mélissa, Éma, Léane, Sarah

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 4

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.