Enquête Exclusive du 9 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 9 novembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Drones, lasers, robots tueurs : comment se prépare la guerre de demain ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 9 novembre 2025 : votre émission en résumé

Ces dernières semaines, face à la multiplication de survols de drones en Europe — palais présidentiel polonais, aéroports danois, base militaire française — les états-majors accélèrent l’adaptation technologique de la guerre. Enquête Exclusive plonge au cœur de ces innovations, des laboratoires des industriels aux ateliers clandestins ukrainiens.

En France, l’armée teste un laser antiparasite de Cilas — utilisé discrètement lors des JO de Paris 2024 — dont des images inédites montrent la destruction d’un drone en vol. En Ukraine, des unités équipées de drones peu coûteux neutralisent des chars russes ; Kiev investit massivement (drones navals, brouilleurs, drones kamikazes et IA embarquée).



Publicité





Thales travaille sur les essaims de drones, tactique récemment employée par les services ukrainiens. La France expérimente aussi de nouveaux matériels à bord du porte-hélicoptères Tonnerre et a créé une Agence ministérielle pour l’IA de défense, qui développe des systèmes autonomes. Naval Group présente un sous-marin sans équipage, pendant que Dassault avance sur le nEUROn (drone furtif) et planche déjà sur une navette de combat spatiale, le Vortex. La Chine, elle, a lancé un porte-drones aérien — signe que le champ de bataille se redéfinit.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.