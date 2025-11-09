Ligue 1 : Lyon / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 9 novembre 2025 – Lyon / PSG en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Lyon. Suite et fin de la 12ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.





Un match à suivre ce dimanche soir sur Ligue 1+.







Ce soir, à domicile au Groupama Stadium, Lyon va tenter de freiner l’élan de Paris. Les Gones, malgré une série de matches sans victoire, jouent avec l’avantage du terrain et cherchent à relancer leur saison. De son côté, le PSG est actuellement 2ème du championnat et vise de reprendre la tête ce soir. Notez que les parisiens restent handicapés par plusieurs blessures importantes.

Lyon / PSG – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Tagliafico – Tessmann, Morton – Ghezzal, Merah, Moreira – Satriano



🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Neves, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha (c), Ruiz – Lee, Ramos, Mbaye

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / PSG, 12ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche à 20h45.