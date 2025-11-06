Les Cinquante du 6 novembre : qui seront les 2 derniers finalistes ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 59)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 58 du mercredi 5 novembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 58 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les 4 derniers joueurs dans l’arène pour le premier jeu éliminatoire.











C’est Robin qui perd ce jeu et doit quitter le château. Il ne reste plus que Laura L., Kelly et Simon. Ils sont ensuite convoqués dans le dernier jeu dans l’entre de la Panthère pour tenter de faire grimper la cagnotte.

Mission réussie, ils font gagner 5.000 euros à la cagnotte, qui s’élève désormais à 26.700 euros ! Un follower du grand gagnant de la saison des Cinquante gagnera cette somme demain soir.

SPOILER qui va perdre le second jeu éliminatoire ? Qui seront les deux derniers finalistes ?

Dans l’épisode de demain, place à la grande finale. Vous découvrirez le dernier jeu éliminatoire et place ensuite au direct et aux votes des téléspectateurs pour désigner le grand gagnant de la saison des Cinquante ! Selon Aqababe, on peut déjà vous révéler que les deux derniers finalistes seront… Laura Lempika et Simon ! C’est donc Kelly qui va perdre l’ultime jeu éliminatoire.



Les Cinquante, le replay du 6 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 59 ce jeudi 6 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 7 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre la finale.