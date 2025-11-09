Star Academy du 9 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 9 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











Les élèves se lèvent tôt pour prendre le bus, ils partent pour la journée. Ils les emmènent pour un match d’impro littéraire avec des jeunes là où il a grandi, à Trappes.

Chaque académicien forment un binôme avec un élève du conservatoire pour s’affronter. Et après le match d’impro, ils prennent du temps pour faire des photos et discuter avec tout le monde.

Retour dans le bus direction le château. Ils découvrent un message du directeur : ils vont pouvoir élire deux délégués ! Mélissa, Sarah, Anouk et Bastiaan se présentent. Chacun présente un programme. Et c’est finalement Bastiaan et Mélissa qui sont élus !



Léa appelle son papa, elle se met à pleurer quand il lui dit qu’il est fier d’elle.

Le lendemain, place au Débrief avec Marlène. Pour l’affrontement des Bleus et des Roses sur « Believer », Marlène salue le travail d’harmonisation mais il lui a manqué la musique ! Elle note d’énormes fautes de rythme.

Pour Sarah sur « Eblouie par la nuit », Marlène l’a trouvée au rendez-vous.

