66 minutes du 9 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 9 novembre 2025, sommaire

🔵 Shein : dans les secrets d’une arrivée sous tension

C’est une première mondiale et un véritable séisme dans le monde du commerce. Shein, le géant chinois de la mode ultra low-cost, débarque au BHV, grand magasin emblématique du cœur de Paris. Un partenariat qui suscite de vives réactions et alimente la controverse. Dans ce reportage exclusif, nous vous emmenons dans les coulisses de cette implantation hautement stratégique. Nous avons également rencontré Donald Tang, le directeur mondial de Shein, qui s’est confié en exclusivité sur les ambitions de la marque en France. À quoi ressemble ce pop-up store inédit ? Et comment Shein compte-t-il séduire un public plus large tout en redressant son image ? Car cette installation n’a pas été sans heurts : manifestations devant le BHV, appels au boycott, et plus récemment, polémique autour de poupées d’enfants jugées inappropriées. L’arrivée de Shein dans un lieu aussi symbolique soulève bien des interrogations.

🔵 Gaz hilarant : plus drôle du tout

La mort de Mathis, 19 ans, fauché par un conducteur ayant consommé du protoxyde d’azote, a tragiquement remis en lumière ce gaz dit « hilarant », dont l’usage détourné est devenu un véritable problème de santé publique.

Un fléau en pleine explosion : en 2018, une dizaine de cas graves étaient recensés en France ; aujourd’hui, on en dénombre plus de quatre cent cinquante. Le protoxyde d’azote, abusivement surnommé « gaz hilarant », est devenu la drogue festive bon marché d’une génération entière. À moins d’un euro la cartouche, il procure une euphorie fulgurante… mais peut aussi provoquer paralysies, pertes de connaissance, asphyxies, et parfois la mort. Épiceries, réseaux sociaux, sites de vente en ligne : l’accès est simple, les contrôles quasi inexistants. Pourquoi la loi semble-t-elle impuissante à enrayer ce phénomène ?



🔵 Quand les bouillons régalent nos campagnes

Œuf mayo à 2,50 euros, confit de canard à 12 euros : le retour des plats traditionnels à petits prix ne se limite plus aux grandes villes. Le phénomène des bouillons s’invite désormais dans nos villages, conquérant une nouvelle clientèle grâce à la convivialité et à la promesse d’une addition allégée. À Flers, dans l’Orne, un couple de passionnés formé à la haute gastronomie revient à une cuisine authentique, généreuse et de qualité. Produits du terroir, savoir-faire local, exigence culinaire : ici, on soigne autant l’assiette que l’accueil. À Gaillac, au cœur des vignes du Tarn, un autre bouillon voit le jour : prix mini, ambiance familiale et pari audacieux de servir jusqu’à cinq cents couverts par semaine dans une zone artisanale. Mais s’implanter dans des régions où les bons petits plats faits maison ont toujours eu leur place n’est pas sans défis.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Salon du Chocolat : fondant de plaisir !

Des effluves de cacao chaud, des éclats de fèves torréfiées, des fontaines de chocolat fondant et des créations à dévorer des yeux : pendant cinq jours, Paris s’est transformée en capitale mondiale du chocolat sous toutes ses formes. Le Salon du Chocolat, véritable temple de la gourmandise, ouvre ses portes à tous les curieux. Petits et grands viennent y savourer les dernières merveilles sucrées, découvrir des mariages de saveurs audacieux et s’immerger dans un univers où la créativité n’a pas de limites.

Mais le Salon, c’est aussi une rencontre exceptionnelle avec les plus grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie. Meilleurs Ouvriers de France, chefs étoilés, maîtres chocolatiers ou artisans passionnés : tous partagent leur savoir-faire, leurs secrets… et leurs créations les plus surprenantes.

Derrière les stands alléchants, certains vivent un moment décisif. Jeunes artisans en reconversion ou créateurs indépendants, ils misent tout sur l’événement pour faire connaître leur univers. D’autres espèrent séduire un distributeur ou décrocher une collaboration prestigieuse. Pour eux, chaque dégustation peut être le début d’une grande aventure.

Quelles sont les nouvelles tendances du chocolat ? Et pourquoi continue-t-il, année après année, à nous faire rêver autant ?