Les Enfants de la Télé du 9 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 9 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 9 novembre : les invités

Ce soir, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit des Enfants de la télé sur France 2 ! Autour d’elle, une belle brochette d’invités : Paloma, Stéphane Rotenberg, Agustín Galiana, Philippe Geluck et Pascale de La Tour du Pin. Ensemble, ils revivront leurs moments télé les plus drôles, touchants ou inattendus, dans la bonne humeur et la nostalgie qui font le succès de l’émission !

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.


