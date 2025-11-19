Plus Belle La Vie du 19 novembre 2025 : Louis prêt au pire, Barbara dénoncée et arrêtée ! (résumé + extrait vidéo épisode 467 en avance)



Plus belle la vie du 19 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 467 de PBLV – Barbara va être dénoncée par un mail anonyme aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que la police retrouve sa voiture et des preuves accablantes, elle est arrêtée !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 novembre 2025 – résumé de l’épisode 467

Barbara fait croire à Jean-Paul et Ariane que sa voiture a disparu. En voyant qu’elle correspond au modèle ayant percuté Chabrol, Jean-Paul l’interroge sur son alibi. Barbara prétend être restée chez elle, mais ajoute qu’elle ne retrouve pas ses clés, poussant Jean-Paul à penser qu’on lui a volé la voiture pour commettre le meurtre. Barbara avoue ensuite à Luna qu’elle a brûlé sa voiture : quelqu’un s’en est servi pour tuer Chabrol, elle était accidentée et couverte de sang. Elle ignore qui lui en veut à ce point.

Au Mistral, Baptiste retrouve Chloé et participe à son idée de boutique de troc. Il échange un blouson contre des vêtements pour Mathis et offre une jupe pour sa fille, ce qui émeut Chloé. Thomas les observe et s’intéresse à cette femme ; Gabriel lui explique qu’elle fait le ménage au cabinet, mais Thomas veut en savoir plus, au grand agacement de Gabriel.



Barbara questionne Jennifer sur un éventuel vol de clés. Jennifer admet que son sac reste à l’accueil du cabinet médical, donc accessible, mais refuse d’abord de donner les noms des patients présents ce jour là pour raisons de confidentialité. Barbara insiste, stressée, et Jennifer finit par lui montrer la liste.

De son côté, Louis confie à Djawad qu’il veut partir pour protéger Barbara, il a déjà rédigé des aveux. Djawad est ému et lui dit qu’il va lui manquer… Mais pendant ce temps là, Jean-Paul et Ariane découvrent que la voiture de Barbara a été incendiée. Sur place, Ariane trouve des affaires de Barbara imbibées d’essence. En parallèle, Barbara montre à Luna la liste des patients susceptibles d’avoir volé ses clés, sans reconnaître aucun nom. Elle avoue n’avoir rien dit à Louis au sujet de la voiture.

Plus tard, la police débarque au Mistral pour Barbara : elle est arrêtée pour l’homicide de Chabrol !

À la résidence, Yolande lit l’article de Jules sur Robert et tente d’en parler à Mirta. Celle-ci nie être touchée, mais finit par lire une lettre de Robert et lui répondre : elle lui pardonne, mais lui demande de cesser d’écrire.

Thomas interroge Baptiste sur Chloé. Baptiste dit qu’elle est géniale mais lui avoue qu’elle a fait de la prison, sans en savoir plus. Thomas panique, ce qui agace Baptiste.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 novembre 2025 – extrait vidéo

