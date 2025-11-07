Star Academy estimations : les Roses largement en tête, les Bleus en danger (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations semaine 3 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est la semaine des équipes et que le prime aura lieu ce soir. Les Roses et les Bleus sont nominés et s’affrontent pour éviter l’élimination de l’un des leurs lors de la seconde phase de ce prime.


Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours l’équipe Rose (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) qui est très loin devant avec 70% des votes.

Les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah) restent loin derrière avec 30% des votes de notre sondage. Les Roses sont donc les grands favoris avant le prime mais rappelons qu’ils vont affronter les Bleus sur des défis chant, danse et expression scénique pour convaincre le public.

Pour rappel, les téléspectateurs ont pu voter dès mardi soir afin de tenter de sauver l’une des deux équipes. Ce vendredi pendant le prime, un nouveau vote sera organisé : le public devra cette fois sauver deux élèves au sein de l’équipe encore en danger (un seul s’il s’agit des Bleus). Les professeurs repêcheront ensuite un autre élève, avant que les académiciens n’en sauvent un dernier. Le candidat non retenu à l’issue de ces choix quittera définitivement l’aventure.


Quelle équipe mérite le plus de retourner au château de Dammarie-les-Lys ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre équipe préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 3

Qui doit rester au château ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

