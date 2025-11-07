Demain Nous Appartient du 7 novembre : Luc piège Jordan et Judith ! (résumé + vidéo épisode 2070 en avance)



Demain nous appartient du 7 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2070 de DNA – Luc Colin, le père de Diane et Esmée, va piéger Judith et Jordan ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». De son côté, Samuel confronte Fred…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 7 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2070

Judith et Jordan se rendent à l’adresse du cabinet de lithothérapie de Luc Colin, mais découvrent qu’il s’agit d’un homonyme. Plus tard, ils suivent Luc depuis le lycée pour en savoir plus. Quand les Colin s’arrêtent, ils les imitent, escaladent un mur et se retrouvent dans le jardin des Moreno ! Ils prétextent avoir perdu un drone. De retour chez elle, Judith pense que Luc les a volontairement piégés. Luc, lui, avertit ses filles qu’il prendra des mesures si Judith et Jordan continuent à s’en mêler.

Au lycée, Bastien propose à Esmée de faire un exposé ensemble, mais elle préfère travailler seule. Déçu, il se tourne vers Violette, qui accepte.



De son côté, William poursuit ses vidéos médicales malgré la mise au point sévère de Marianne, choquée de le voir s’amuser pendant son congé. Le soir, William confie à Manon et Samuel qu’il n’a pas envie de retourner à l’hôpital, mais qu’il compte bien continuer ses vidéos.

À l’hôpital, Samuel a découvert par hasard que Fred est bipolaire. Il l’encourage à en parler à Victoire, ce que Fred refuse, invoquant sa vie privée. Lors d’un apéro, Victoire sent une tension entre les deux hommes. Fred, mal à l’aise, se met à faire le ménage puis à danser avec Victoire, avant de lui redéclarer son amour…

VIDÉO Demain nous appartient du 7 novembre- extrait de l'épisode

