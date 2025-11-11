Star Academy : les duos et chansons du 5ème prime du 14 novembre dévoilés



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 5ème prime du vendredi 14 novembre 2025 – C’est vendredi qu’aura lieu le 5ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un quatrième élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial anciens avec en bonus Vitaa, la marraine de la saison 2023.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui vendredi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 5 du 14 novembre

En duos avec les artistes

– Vitaa avec Victor et Léo sur un medley

– Marine et Ambre « Restes d’Averses »

– Julien Lieb et Bastiaan « Autrement »

– Héléna et Théo P. « Tout a changé, rien a changé » (en direct du zénith d’Angers)

– Marguerite avec Mélissa et Lily « Les filles les meufs »

– Franck et Victor « Pour ne pas vivre seul »

– Ebony et Lénie seront avec Sarah et Léa sur un medley Beyoncé

– Enola et Jeanne « Si j’étais un homme » de Diane Tell

– Anisha et Léa sur « Hallelujah »



Collégiales

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba

– Hymne de la saison 2022 « Ne partez pas sans moi » avec Anisha, Enola, Louis et Léa

– Hymne de la saison 2023 « Au bout de mes rêves » avec Julien, Lénie et Victorien

– Hymne de la saison 2024 « Recommence moi » avec Marine, Marguerite, Franck, Ebony et Charles

Les solos / duos des académiciens

– L’auto-portrait : Jeanne (« La bohème », « La Seine », « Mon idole », et son titre « Respire fort »)

– Le Face à Face : Sarah et Ambre sur « Skyfall » d’Adele

– Le tableau chanté / dansé : Anouk « Vampire » d’Olivia Rodrigo

Battle du top 3 : non dévoilée actuellement

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Ema non dévoilé actuellement

– Léane « Tu n’es plus là » d’Amel Bent

– Théo L. « En apesanteur » de Calogero

Sondage Star Academy nominations semaine 4

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.