Plus Belle La Vie du 12 novembre 2025 : Barbara et Luna agissent, Louis sous le choc (résumé + extrait vidéo épisode 462 en avance)

Plus belle la vie du 12 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 462 de PBLV – Barbara et Luna vont mettre leur plan à exécution aujourd'hui dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais ça ne va pas se passer aussi bien que prévu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 novembre 2025 – résumé de l’épisode 462

Luna rejoint Barbara au Mistral. Barbara regrette de lui avoir parlé de son plan et lui demande d’oublier. Mais Luna veut l’aider : elle a passé la nuit à mettre au point une idée qu’elle juge infaillible. À 14h, elles rentreront ensemble au service pénitentiaire : Barbara se fera passer pour une détenue qu’elle suit au Pavillon etelle se cachera dans les toilettes en attendant son signal. Luna ira ensuite voir Chabrol pour évoquer un problème de bracelet électronique, puis l’invitera à prendre un café, laissant à Barbara le champ libre pour accéder à son ordinateur. Touchée, Barbara la remercie et la prend dans ses bras.

De son côté, Louis retrouve Ariane. Elle l’informe que Zoé a découvert le chantage de Chabrol et qu’elle a volé sa carte de police pour tenter d’entrer au service pénitentiaire. Ariane s’inquiète : Zoé est à cran. Louis compte parler à Zoé et il se demande comment gérer la menace de Chabrol. Plus tard, Louis cherche Barbara. Aya lui dit qu’elle est partie avec Luna depuis deux heures. Inquiet, il obtient le numéro de Luna auprès de Djawad, mais tombe sur sa messagerie. Djawad lui précise que Luna travaille avec des détenus pour le Pavillon.



Devant le service pénitentiaire, Barbara panique. Luna la rassure : “Notre plan est béton.” C’est alors que Louis arrive, juste avant qu’elles n’entrent. Barbara se cache tandis que Luna rejoint Chabrol pour lui signaler un souci de bracelet électronique. Il vérifie les données et corrige le problème. Luna en profite pour l’inviter à boire un café. Pendant ce temps, Barbara accède à son bureau, mais croise quelqu’un qui la reconnaît ! Elle improvise : elle dit accompagner un détenu qui vient d’obtenir son CAP cuisine. L’homme s’éloigne, et Barbara en profite pour supprimer les données GPS du bracelet de Louis.

Au Mistral, Barbara retrouve Louis. Il lui reproche les risques qu’elle a pris. Elle avoue avoir effacé les données GPS de son bracelet. Touché, Louis lui dit que personne n’avait jamais fait quelque chose d’aussi fou pour lui. Mais Chabrol débarque : il les interrompt, raille Louis d’envoyer “ses femmes faire le sale boulot” et révèle qu’il possède une copie des données GPS. Il donne à Louis un ultimatum : il a 24 heures pour payer.

Eric, lui, passe voir Laura, qui débute comme agent de sécurité. Elle ironise sur ce boulot ennuyeux. Pour détendre l’atmosphère, Eric sort en courant avec un produit à la main, prétendant vouloir “mettre un peu de piment dans sa vie”. Plus tard, Laura annonce à Eric qu’elle a été virée : elle a refusé de livrer le portrait robot que son patron exigeait. Elle lui avoue que ce travail n’était pas pour elle, et souligne qu’il semble lui aussi nostalgique de la police. Il nie, mais elle ne le croit pas. Il confie avoir quitté le Pavillon, sans savoir encore ce qu’il va faire.

Au Pavillon des Fleurs, Baptiste demande de l’aide à Blanche : il a taché le tapis d’un client important. Dépassée, elle appelle Chloé. Celle-ci le réprimande, Baptiste s’emporte, puis s’excuse. Pour se racheter, il lui promet un déjeuner au Mistral si elle parvient à sauver la situation. Plus tard, Baptiste et Chloé déjeunent ensemble. Il s’excuse à nouveau et elle lui propose de repartir sur de bonnes bases. Elle lui parle de sa fille, toujours placée en famille d’accueil.

