Star Academy du 26 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 26 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. Dès le réveil, les évaluations sont dans toutes les têtes et les binômes répètent chant et chorégraphie.











Place aux évaluations. Chaque binôme passe sur une chanson et une danse (chorégraphie apprise avec Jonathan et une création perso de 30 secondes). Ambre et Sarah, qui sont immunisées, ont choisi « Arcade » de Duncan Laurence. Michaël annonce que ça met la barre assez haute, il salue leur intensité. Jonathan pense que la choré manquait d’amplitude et de douceur. Marlène se dit épatée.

Victor et Léa passent sur « Wrecking Ball » de Miley Cyrus. Michaël dit que c’était très réussi vocalement, Sofia a passé un très bon moment. Jonathan a adoré la propositiion chorégraphique, qu’il a trouvé magnifique. Marlène est déçue, Victor essayait de copier l’intention de Léa.

Lily et Théo L. passent sur « Arcade » de Duncan Laurence. Ils chutent sur la danse. Jonathan dit que Théo a progressé malgré la chute. Marlène est déçue qu’ils aient montré le pardon de la chute. Sofia note des problèmes chez Théo L. tandis que Michaël a noté des petites faussetés des deux côtés.



Anouk et Théo P. passent ensuite sur « Un homme heureux » de William Sheller. Jonathan dit avoir pris une claque, il a adoré. Sofia a adoré, elle dit que le temps était suspendu. Marlène salue la finesse de l’arrangement vocal.

Jeanne et Léo enchaine, eux aussi sur « Arcade » de Duncan Laurence. Sofia trouve que leurs univers s’accordent bien mais elle a préféré Jeanne. Michaël est mitigé, il pense qu’ils auraient du choisir une chanson en français. Il a entendu trop de faussetés. Jonathan a trouvé ça fragile des 2 côtés, ça manquait de connexion.

On termine avec Bastiaan et Mélissa sur « Changer » de Gims. Marlène a adoré la mise en scène mais Mélissa lâche ses intentions trop tôt. Papy est d’accord. Jonathan a trouvé Bastiaan habité sur la danse et Mélissa a eu un oubli.

Après les évals, cours de sport avec Ladji. Escalade au programme pour faire du sport en binômes ! Les élèves, qui veulent se racheter de leur attitude de la semaine dernière, sont motivés.

Après le sport, Sarah et Ambre découvrent la cuisine en pagaille. Elles rangent alors que les autres dorment. Et place ensuite aux répétitions de l’audition d’Ed Sheeran.

Bastiaan et Mélissa, délégués, ont une surprise pour tout le monde. Ils vont faire la fête avec musique et costumes ! Chaque binôme défile en costumes. Théo L. et Lily remportent la victoire !

Connexion avec le château. Michaël annonce les nommés de la semaine : Jeanne et Léo, et Lily et Théo L.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.