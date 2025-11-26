Un Si Grand Soleil du 27 novembre : Emma confronte Lucas, Alix déterminée (résumé épisode 1802 en avance)



Un si grand soleil du 27 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1802 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 27 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas et Dimitri livrent la marchandise à Sybille. Dimitri s’apprête à décharger mais Lucas lui dit de laisser Sybille se débrouiller seule. Ils s’en vont, Lucas est encore sous le choc de ce qu’ils ont fait. Dimitri lui assure qu’ils ont tout fait bien, personne ne s’apercevra de rien chez L Cosmétiques. Ludo les a suivis, il sort de la voiture apr!s le départ de Lucas et prend des photos de Sybille ! Il va ensuite ouvrir la voiture et ouvre un sac pour voir ce qu’il y a dedans. Il s’en va juste avant que Sybille revienne. Elle a l’impression que que quelque chose cloche, Ludo est caché sous la voiture.

Le lendemain, Lucas amène des croissants à Emma, qui lui demande où il était cette nuit. Il dit qu’il était chez L Cosmétiques mais elle n’y croit pas : personne ne travaille presque 24h et il ne répondait pas au téléphone ! Elle veut des explications mais Lucas ne dit rien. Elle le prend mal et s’en va travailler.



La serveuse de Pinot lui conseille de lire Midi Libre, qui parle encore de son restaurant et l’accuse de discrimination. Et il y a une vidéo à l’appui ! Il est en colère, Lola dit avoir des annulations pour ce midi. Il appelle Levars.

Becker est avec le procureur, il lui parle du restaurateur. Il a reçu 2 plaintes pour discrimnation à l’entrée et il lui montre l’article de Midi Libre. Il ouvre une instruction et demande à Becker de convoquer Pinot.

Ludo montre à Alix les photos prises. Et il lui explique qu’il ne s’agit pas de produits cosmétiques. Ulysse souligne le côté illégal de tout ça et rappelle qu’il savait qu’il fallait se tenir à distance… Ludo dit qu’il va finir par se faire prendre mais Alix compte bien le sortir de là. Ludo refuse de continuer, Ulysse précise qu’il ne s’en occupera pas. Alix dit qu’elle va se débrouiller seule.

Levars dit à Pinot que l’article n’est en rien diffamatoire, il n’y a aucun recours. Il lui dit que la vidéo est légale et constatée par huissier, Pinot s’emporte. Levars lui rappelle la loi sur la discrimination. Il risque gros, jusqu’à 5 ans de prison et une grosse contravention.

Au lycée, Pablo et Noura regardent la vidéo. Ils la montrent à Achille. Chez Midi Libre, Paloma demande à Kira de faire une synthèse des commentaires de l’article. Marie-Sophie les rejoint, elle a eu l’avocat de Pinot : il retire sa plainte, l’affaire est classée ! Kira est soulagée. Marie-Sophie espère que ça lui servira de leçon et elle lui dit qu’elle est très contente d’elle.

Alix vient voir José. Elle lui remet la montre pour en savoir plus, il l’expertise et annonce que c’est une contrefaçon ! C’est de la qualité, ça faut entre 2000 et 3000 euros. Elle lui offre la montre.

Paloma est avec Jérémy, elle l’interroge sur Laurine. Il lui dit qu’il passe ses journées à l’esquiver, elle est insupportable. Elle espère qu’il n’aura pas à bosser avec elle le lendemain. Jérémy l’interroge à son tour sur son travail, elle lui dit que le testing a marché et le restaurateur a retiré sa plainte. Elle lui dit que Kira s’est rattrapée, elle est super et motivée.

Kira raccompagne son pote à la gare, elle trouve que c’est passé vite et regrette de ne pas s’être plus occupée de lui. Mais il se sent mieux, il est prêt à reprendre sa prépa. Il a adoré leur aventure et lui dit qu’elle est incroyable.

Lucas appelle Emma, elle ne répond pas et il lui laisse un message vocal. Ça frappe à la porte, c’est Alix ! Elle lui dit qu’elle sait tout et qu’elle risque gros ! Il lui demande de partir, Alix lui parle de L Cosmétiques. Il comprend qu’elle l’a suivi et lui dit qu’elle est folle. Alix veut l’aider, il risque de finir en prison. Et Emma se doute de quelque chose, il doit arrêter. Lucas dit « qu’elle » le tient et menace de s’en prendre à Emma. Alix veut l’aider mais Lucas la met dehors !

