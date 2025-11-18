Star Academy : Léane, Théo P. et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Par /

Publicité

Star Academy 2025 nominations semaine 5, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la cinquième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.


Star Academy : Léane, Théo P. et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)
Capture TF1


Publicité

Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que Mélissa était immunisée, les nominés sont : Léane, Théo P. et Victor. Notez que c’est déjà la seconde nomination de Léane et qu’à la base, Mélissa devait être nommée.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé vendredi soir à l’issue du sixième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

SONDAGE nominations semaine 5

Qui doit rester au château ?


Publicité

A LIRE AUSSI : Star Academy du 18 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 18 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 18 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne
Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 18 novembre 2025)
Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 18 novembre 2025)
Star Academy 2025 : les artistes invités du 6ème prime dévoilés !
Star Academy 2025 : les artistes invités du 6ème prime dévoilés !
Star Academy du 17 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 17 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne


Publicité


Retour en haut