Star Academy : Léane, Théo P. et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 nominations semaine 5, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la cinquième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.











Publicité





Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que Mélissa était immunisée, les nominés sont : Léane, Théo P. et Victor. Notez que c’est déjà la seconde nomination de Léane et qu’à la base, Mélissa devait être nommée.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé vendredi soir à l’issue du sixième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

SONDAGE nominations semaine 5

Qui doit rester au château ?

Publicité



Léane Théo P. Victor Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy du 18 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.