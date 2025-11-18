N’oubliez pas les paroles masters : qui de Margaux ou Morgiane s’est qualifiée ? (18 novembre)



N’oubliez pas les paroles masters du 18 novembre 2025, le match Margaux vs Morgiane Suite des masters ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Après la victoire de Laurens hier, place au second quart de finale entre Margaux et Morgiane.





Et à l’issue des deux manches, c’est Margaux qui s’est qualifié pour les demi-finales.







N’oubliez pas les paroles du 18 novembre, Margaux se qualifie

Dans le détail ce mardi soir, Margaux a remporté le match aller et Morgiane le match retour. Mais au meilleur des deux manches, c’est Margaux qui l’emporte et se qualifie pour la demi-finale face à Laurens. Elle totalise déjà 21.000 euros de gains sur ces masters.

Mercredi soir, place au match opposant Caroline à Arsène.



N’oubliez pas les paroles du 18 novembre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.