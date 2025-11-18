Star Academy du 18 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 18 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Place aux évaluations du second groupe. Ils tirent au sort leurs chansons et ils ont une heure pour la préparer.







Léo passe sur « Love in the dark » d’Adele. Jonathan est épaté, il s’est super bien défendu. Sofia est très contente, sa voix s’est ouverte. Michaël trouve ça hyper encourageant.

Théo P. chante « Locked Out of Heaven » de Bruno Mars. Jonathan pense qu’il doit faire des progrès urgents en danse, il doit se sentir plus à l’aise dans son corps. Papy l’a trouvé touchant, Sofia dit qu’il a tout pour lui mais elle est restée au stade karoké.



Sarah interprète « Somewhere we know » de Keane, elle est la seule à ne pas avoir les paroles sous le nez. Sofia a été embarquée, elle est heureuse. Michaël est complètement bluffée et Marlène l’applaudit ! Papy a été ému.

Théo L. passe sur « Un peu plus près des étoiles » de Gold, Lily sur « Ton amoureuse » de Vitaa. Mélissa, immunisée, chante « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Sofia lui reproche de surjouer le côté drama, Michaël a trouvé que c’était le minimum syndical et affirme que sur la moitié de la chanson elle n’était pas là.

Victor passe sur « Que tu reviennes » de Patrick Fiori. Il sort en pensant être nommé. Michaël dit qu’il a envie de pleurer, Marlène parle d’une catastrophe. Michaël parle de sabotage et Papy d’un état d’esprit de défaite. Sofia pense qu’il a perdu le plaisir.

Place ensuite au cours de danse avec Jonathan. Il leur fait apprendre une chorégraphie sur une chanson d’Aya Nakamura. Il leur fait mettre des masques pour refaire la choré. Et surprise : Aya Nakamura débarque ! Les élèves sont sous le choc. Aya les rejoint ensuite avec Michaël dans le salon. Elle répond à leurs questions et ils écoutent son nouveau single en exclusivité. Michaël annonce que l’un d’eux va danser avec Aya sur le prime !

Connexion avec le château, Michaël annonce les noms des nominés : Victor, Léane, et Théo P. !

