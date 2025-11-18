Un Si Grand Soleil du 19 novembre : Marie-Sophie contre-attaque (résumé épisode 1796 en avance)



Un si grand soleil du 19 novembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1796 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 19 novembre 2025.





Sybille reçoit un appel d’un certain Richard, qui veut savoir si leur affaire avance. Elle dit que ça prend un peu plus de temps que prévu. Il lui met la pression, il n’aime pas quand ça traine. Elle lui dit de ne pas s’inquiéter, elle est sur le coup et il lui faut juste quelques jours en plus pour le convaincre. Richard raccroche, il est sur le site de L Cosmétiques…

Levars annonce à son client, Ponot, qu’il a eu Midi Libre et ils refusent de retirer leur article. Il trouve ça scandaleux, il dit qu’il va attaquer pour diffamation. Levars lui dit qu’il va perdre de l’énergie et de l’argent pour rien. Levars lui demande s’il a vraiment recalé les deux jeunes, il avoue. Et quand Levars lui parle de la discrimination raciale, il dit que c’est n’importe quoi. Pinot annonce qu’il attaque quand même !



Dimitri appelle Lucas, il est content car il a gagné 600 euros en 24h. Lucas dit être au travail, Dimitri insiste pour qu’ils boivent un coup ensemble ce soir. Lucas accepte, Dimitri lui parle déjà de voyage au soleil… Il finit par avouer avoir un casier, il ne peut pas quitter le territoire. Lucas lui rappelle que c’est idiot de vendre de la contrefaçon quand on a un casier, Dimitri minimise.

Au commissariat, Thierry a pris la déposition de Pinot. Il dit que les plaintes contre les médias aboutissent rarement. Quand il s’en va, Elise dit à Thierry que ce restaurateur est gonflé. Elle pense qu’il devrait éviter de la ramener en étant raciste. Thierry le défend… Elle l’accuse d’être raciste.

Marie-Sophie apprend la plainte de Pinot, elle en parle à Paola et Kira. Kira est désolée, elle demande ce qu’elle peut faire pour arranger les choses. Marie-Sophie lui demande de les aider à le coincer ! Elle veut prouver qu’il fait de la discrimination raciale à l’entrée de son restaurant. Ils vont mettre en place un « testing ». Paola la briefe. Elles doivent constituer un panel de clients, ils doivent avoir des profils comparables, la couleur de peau doit être la seule différence.

Un acheter insiste pour rencontrer Lucas ce soir, il finit par accepter. Le soir, il le retrouve. Il a l’air méfiant mais finit par l’acheter. Alex les remarque et les observe…

Au lycée, Kira propos à Achille, Pablo, Charlotte, et Noura de faire partie du panel. Ils sont emballés.

Lucas et Dimitri boivent une bière ensemble, Dimitri lui parle de son business de kidnapping de chiens. Lucas est choqué. Dimitri assure que c’est fini pour lui les plans galères… Lucas se moque, il vend de la contrefaçon. Dimitri dit qu’ils ne font rien de mal, il n’y a pas de victimes. Lucas pense qu’il s’arrange avec sa conscience. Lucas doit rentrer, Dimitri regrette qu’ils ne poursuivent pas la soirée. Lucas l’invite chez lui et lui dit de ne pas parler à Emma de leurs ventes.

Kira parle à son pote du testing, un plan légal et rodé. Elle est contente, elle va pouvoir réparer sa bêtise.

Lucas présente Dimitri à Emma. Elle a fait une quiche aux légumes. Pendant le repas, ils disent former une belle équipe. Dimitri ne comprend pas quand Emma dit que c’est dommage que ça se soit arrêté…. Ils se raccrochent aux branches, Emma semble les croire. Quand Lucas le raccompagne, Dimitri espère ne pas avoir fait de gaffe. Dehors, Sybille observe Dimitri s’en aller !

