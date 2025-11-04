Un Si Grand Soleil du 5 novembre : Eve tombe de haut (résumé épisode 1786 en avance)



Un si grand soleil du 5 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1786 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 5 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Manu emmène un café et des meringues à Alex. Il veut savoir où ils en sont, il promet que ça reste entre eux. Manu lui parle de Gimenez, Alex dit que ce n’est plus leur priorité : Boris a avoué le meurtre d’Eliott !

Marc range son linge, il tombe sur des vêtements de Louis… Il est nostalgique. Il décide de l’appeler mais il ne décroche pas. Pendant ce temps là, Kira apprend que sa plainte est classée sans suite. Elle en parle à son pote, qui n’est pas étonné. Ils sont devant le restaurant où ils ont été victimes de racisme.



Alex retrouve Boris et Florent. Il veut tout reprendre depuis le début. Il explique que Toma faisait sa sieste quand Eliott a débarqué. Boris a dit qu’il appelait Muriel pour vérifier qu’elle était au courant. Eliott a sorti une arme et l’a assommé avec. Quand il a repris connaissance, il n’y avait plus personne et Toma n’était plus dans sa chambre. Il s’est précipité dehors et a vu la voiture d’Eliott démarrer. Il l’a suivi. Il dit être parti si vite qu’il a oublié son téléphone à l’intérieur. Il est rentré dans l’entrepôt d’Eliott, il l’a vu mettre des passeports dans sa poche et charger des bagages dans la voiture. Il a compris qu’il allait s’enfuir avec Toma, il a essayé de le raisonner mais il n’a rien voulu savoir. Il s’est précipité vers la voiture pour récupérer Toma. Eliott l’a braqué et, pris de panique, il s’est jeté sur lui pour prendre son arme et le coup est parti ! Il dit être resté un moment sans rien faire, il était mort. Il a entendu Toma pleurer, il l’a récupéré et a pris le passeport de Toma. Muriel est arrivée à ce moment là. Alex lui demande ce qu’il a fait de l’arme et du passeport, Boris dit les avoir jeté dans un camion benne en partant.

Catherine annonce à Laurine que Boris a avoué le meurtre d’Eliott, évoquant un accident. Laurine n’arrive pas à y croire, Catherine lui dit que Florent n’y croit pas non plus. Il pense que Boris s’est dénoncé pour protéger Muriel. Catherine pense qu’il est sous emprise, elle assure qu’elle ne compte pas laisser Muriel gâcher la vie de son fils.

Kira est avec la dame dont elle s’occupe, elle lui parle du racisme du restaurateur et sa plainte classée sans suite. Mme Duval pense qu’elle ne peut pas en rester là, elle lui dit d’écrire un article. Kira lui dit qu’elle est stagiaire, Martine lui conseille de le faire sous forme de témoignage.

Chez Midi Libre, Marc réussit enfin à joindre Louis. Il lui dit qu’il a hâte de démarrer sa formation, il ne sait pas encore quel week-end il rentrera.

Alex annonce à Muriel que Boris a avoué le meurtre d’Eliott. Muriel assure qu’il ment, elle ne comprend pas pourquoi il fait ça. Alex s’emporte, il veut savoir ce que Muriel cache. Johanna demande à Alex de se calmer, Muriel pleure. Alex accuse Muriel et Boris d’être complices. Il lui dit d’avouer, Muriel assure qu’elle n’a pas tué Eliott et Boris non plus !

Au cabinet, Johanna et Florent se disent qu’ils ne peuvent pas défendre Muriel et Boris si ça va au procès. Ils décident d’attendre les conclusions. Au tribunal, Alex dit au juge qu’il pense que Boris ment. Laplace dit que c’est Muriel la principale suspecte. Alex souligne le fait qu’il soit étonnant que la mort d’Eliott n’ait pas de lien avec son agression quelques jours plus tôt. Le juge a besoin d’éléments de ce côté là. Et il lui demande d’organiser une confrontation entre Muriel et Boris.

Manu retrouve Eve, elle est choquée qu’Eliott prévoyait de partir avec Toma sans la prévenir. Elle n’arrive pas à y croire… Manu lui pose des questions sur le soir où Eliott s’est fait tirer dessus. Il est convaincu que Boris ment et que la mort d’Eliott est liée au trafic de drogue. Il veut tout savoir sur ce qu’elle a vu ce soir là, il veut essayer qu’elle se souvienne. Il lui demande s’allonger et de fermer les yeux… Elle lui parle du scooter noir et les deux hommes dessus. Elle revit la scène, elle est bouleversée.

Florent ramène Kira chez lui, il lui présente Achille. Ils vont diner tous les trois, Cécile rentre tard. Au programme : pizzas. Florent est désolé pour sa plainte, Kira raconte tout à Achille.

Eve est mal, elle regarde une photo d’Eliott… Elle est furieuse à l’idée de ce qu’Eliott allait faire et jette le cadre, qui se brise.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.