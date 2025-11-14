Star Academy estimations : Théo L. encore en hausse, Ema bonne dernière (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à quelques heures du cinquième prime en direct, qui verra l’élimination de l’un des trois nommés. Qui d’Ema, Léane ou Théo L. sera sauvé par le public ? Qui verra son aventure se terminer et ne retournera pas au château ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Théo L. est toujours en tête et encore en hausse avec 43,5% des votes.







Derrière, Léane est en baisse avec désormais 38,2% des votes de notre sondage. Ema est bonne dernière mais stable avec 18,3% des votes. Autant dire encore une fois que cette semaine ça s’annonce très serré et que rien n’est encore certain concernant celui ou celle qui sera sauvé par les téléspectateurs !

Rappelons que le public vote depuis mardi soir afin de sauver l’un des trois candidats en danger. Les deux autres verront alors leur destin entre les mains des autres élèves, qui voteront ce soir, à la fin du prime, pour décider qui réintégrera le château et qui sera éliminé.



Alors, qui doit continuer son rêve à la Star Academy ? Qui doit faire ses valises ? C’est à vous de choisir en soutenant votre candidat favori et en donnant votre avis dans notre sondage. Précisons que ce sondage n’a qu’une valeur indicative : seuls vos votes officiels seront pris en compte !

Sondage Star Academy nominations semaine 4

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.