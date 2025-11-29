Un Si Grand Soleil Spoilers : Alix en danger, Jérémy piégé, Charlotte dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 décembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Alix, qui ne va pas hésiter à se mettre en danger pour tenter de sortir Lucas des griffes de Sybille et Richard. Elle va se rapprocher de se dernier et se mettre en grand danger en fouillant chez lui en pleine nuit…

Pendant ce temps là, Lucas continue d’aller beaucoup trop loin chez L Cosmétiques. Il place une caméra dans le bureau de Bertier avant de passer une commande frauduleuse depuis son ordinateur…



A l’hôpital, Laurine prépare sa vengeance. Elle se rapproche de Jérémy jusqu’à coucher avec lui ! Il succombe et trompe Paloma. Et enfin, chez les lycéens, rien ne va plus ! Noura découvre que Pablo l’a trompée avec Charlotte !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 1804) : Tandis que Lucas entrevoit un moyen d’échapper à Sybille, Noura confie à Charlotte que son couple bat de l’aile.

Mardi 2 décembre 2025 (épisodes 1805) : Alors qu’Alix ne recule devant rien pour aider Lucas, à l’hôpital, Laurine sauve la mise à Jérémy.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 1806) : Tandis que Lucas se retrouve au pied du mur à L. Cosmétiques, les ados organisent une fête. Mais la soirée dérape pour Charlotte.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 1807) : Alors que Dimitri se pense tiré d’affaire, Lucas lui, se montre moins optimiste. De son côté, Charlotte passe une très mauvaise journée au lycée.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 1808) : La police commence à s’intéresser à la commande frauduleuse de chez L. Cosmétiques. Quant à Paloma, elle révèle à Kira que dans son couple, c’est elle qui porte la charge mentale.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 1er au 5 décembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.