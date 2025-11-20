20h30 le samedi du 29 novembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse



« 20h30 le samedi » du 29 novembre 2025 : Enfin libres

Se découvrir, s’assumer, devenir pleinement soi : c’est souvent le combat d’une vie. Un défi encore plus difficile lorsqu’on reste enfermé dans une image figée, devenue carcan ou objet de fantasmes. Pamela Anderson réduite à son physique, Alizée cantonnée à l’éternelle “Lolita”, ou encore Annie Girardot qui se heurte au sentiment d’invisibilité passé la cinquantaine.

Trois femmes, trois parcours, des épreuves et des renaissances, mais surtout une même force : celle de croire en leurs rêves malgré les critiques. Oser prendre des risques, se montrer sans artifices, remonter sur scène vingt-cinq ans plus tard et rebondir, encore et toujours…



