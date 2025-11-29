Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 29 novembre 2025 sur Canal+ ! Suite de la 11ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain accueille le Racing 92.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Toulouse accueille le Racing 92 ce samedi au stade Stade Ernest‑Wallon. Les Toulousains sont actuellement en tête du championnat tandis que le Racing 92 pointe à la 7ᵉ place.

Ce match est particulièrement attendu car il marque le retour d’Antoine Dupont — absent depuis plusieurs mois —, qui débutera sur le banc ce soir. Toulouse voudra conforter sa place de leader, tandis que le Racing 92 cherchera à créer la surprise en déplacement



Toulouse / Racing 92 la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14.Capuozzo, 13.Gourgues, 12.Ahki, 11.Lebel ; 10.R.Ntamack (cap.), 9.Graou ; 7.Elias, 8.Castro-Ferreira, 6.Banos ; 5.Meafou, 4.J.Brennan ; 3.Merkler, 2.Cramont, 1.Ainu’u.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17.Bertrand, 18.Vergé, 19.Bonnard-Martin, 20.Dupont, 21. Costes, 22.Thomas, 23.Colombe.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. M. Spring (cap.) ; 14. Ravutaumada, 13. Habosi, 12.Fickou, 11. Hulleu ; 10. Seunes, 9. Carbonneau ; 7. Sanconnie, 8.Hughes, 6. Baudonne ; 5. Joseph, 4. Hill ; 3. Bamba, 2. Tarrit, 1.Kolingar.

Les remplaçants : 16. Escobar, 17. Gogichashvili, 18. Zinzen, 19.Taofifenua, 20. Gibert, 21. Tuisova, 22. Manu, 23. Kharaishvili.

Toulouse / Racing 92 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Racing 92, 11ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.