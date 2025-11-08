Un Si Grand Soleil Spoilers : Boris libéré, le vrai tueur s’en sort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 novembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la révélation de la vérité sur la mort d’Eliott. C’est Charles qui a tué Eliott et Muriel le savait et le couvre depuis le début ! Inquiète pour Boris, Muriel demande à Charles de se dénoncer mais entre temps, la police arrête un suspect lié au trafic de drogue. Il est mis en examen et Boris va être libéré ! Manu annonce à Eve que le meurtre de son fils était un règlement de compte. Charles va donc s’en sortir et Muriel va garder ce terrible secret !

De leur côté, Emma et Victor décident d’aider Nathalie à retrouver du travail. Quant à Kira, elle est déterminée à se faire entendre chez Midi Libre. Et elle ne va pas hésiter à se mettre en danger…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 1789) : Lucas prépare une belle surprise pour Emma, sans se douter qu’Eve, de son côté, commence à soupçonner Muriel d’en savoir bien plus qu’elle ne le laisse paraître sur l’enquête en cours.

Mardi 11 novembre 2025 (épisodes 1790) : Kira a du mal à faire reconnaître la valeur de son article au sein de la rédaction. Pendant ce temps, Muriel est prête à tout, même à prendre des risques considérables, pour venir en aide à Boris.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 1791) : Sybille confie à Dimitri et Lucas une nouvelle mission… qui n’a rien de très légal. Pendant ce temps, l’enquête progresse : la police découvre qu’Eliott a tendu un piège à Nathalie Gimenez.

Jeudi 13 novembre 2025 (épisode 1792) : Emma et Victor se mobilisent pour aider Nathalie à retrouver du travail. De son côté, Eve obtient enfin les réponses qu’elle attendait depuis longtemps.

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 1793) : Déterminée à faire entendre sa voix, Kira passe à l’action, quitte à se mettre en danger. De son côté, Catherine réalise qu’elle n’a plus le choix : elle va devoir présenter ses excuses à Muriel.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 10 au 14 novembre 2025

Bande-annonce à voir sur france.tv

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.