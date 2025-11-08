Rugby : suivre le match France / Afrique du Sud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournée d’automne suivre France / Afrique du Sud en direct, live et streaming. Le XV de France est de retour ce soir sur TF1 avec le premier match de la tournée d’automne. Le XV de France affronte l’Afrique du Sud au Stade de France.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h ce samedi 8 novembre 2025. Coup d’envoi à 21h10.







À l’occasion des Quilter Nation Series, le XV de France entame sa Tournée d’automne 2025 avec trois affiches exceptionnelles, à suivre en exclusivité sur TF1 et TF1+.

Pour ouvrir le bal, les Bleus affrontent l’Afrique du Sud, un choc commenté par Stéfan Etcheverry et Thomas Lombard, ancien international français et actuel directeur général du Stade Français. Christian Califano sera, lui, présent en bord de terrain pour recueillir les réactions et analyses à chaud.



Un début de campagne relevé pour les hommes de Fabien Galthié, qui feront face aux Champions du monde en titre. Battus par les Springboks en quart de finale de la Coupe du monde 2023, les Tricolores entendent bien prendre leur revanche devant leur public.

France / Afrique du Sud : compositions des équipes

Le XV de l’Afrique du Sud : 15.Willemse ; 14. Kolbe ; 13. Kriel ; 12. De Allende ; 11. Arendse ; 10. Feinberg-Mngomezulu ; 9. Reinach ; 8. Wiese ; 7. P.S. Du Toit ; 6. Kolisi (cap.) ; 5. De Jager ; 4. Etzebeth ; 3. T. Du Toit ; 2. Marx ; 1. Venter.

Remplaçants : 16. Grobbelaar ; 17. Steemekamp ; 18. Louw ; 19. Snyman ; 20. Nortje ; 21. Esterhuizen ; 22. G. Williams ; 23. Libbok.

Le XV de la France : Ramos – Penaud, Barassi, Fickou (cap.), Bielle-Biarrey – Ntamack (o), Le Garrec (m) – Boudehent, Guillard, Jelonch – Meafou, Flament – Montagne, Marchand, Erdocio.

Remplaçants : Cramont, Gros, Aldegheri, Auradou, Taofifenua, Jegou, Lucu, Depoortere.

France / Afrique du Sud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

