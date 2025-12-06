13h15 le samedi du 6 décembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 6 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 6 décembre 2025 : « Les derniers saumons sauvages »

Le saumon sauvage a quasiment disparu des cours d’eau français, au point que sa pêche est désormais interdite. Pour satisfaire la demande croissante des consommateurs, les élevages intensifs ont progressivement pris le relais, bien que ce mode de production suscite de plus en plus de critiques.

Jusqu’aux années 1970, les saumons sauvages restaient toutefois abondants dans plusieurs fleuves et rivières de France. Ils y naissaient avant de migrer vers le nord. Mais leur présence s’est peu à peu réduite, obligeant aujourd’hui à en interdire toute capture. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la nouvelle est difficile à encaisser pour Olivier et Fabrice, pêcheurs sur l’Adour, qui doivent désormais réinventer leur activité.



D’où vient alors le saumon qui arrive dans nos assiettes ? Cap sur la Norvège avec Serge, où les élevages intensifs divisent l’opinion, puis vers les côtes normandes, au large de Cherbourg, pour découvrir la ferme aquacole de Pascal…