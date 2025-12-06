

Publicité





Reportages découverte du 6 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 6 décembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les escrocs dans le viseur » (inédit)

Policiers d’élite de la police nationale, ils ne sont que 70 à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Leur mission : traquer une criminalité souvent invisible mais qui détourne des milliards, des escroqueries en ligne aux réseaux de blanchiment. Redoutables enquêteurs, ils affrontent des fraudeurs ingénieux et parfois violents, appuyés par leur propre BRI financière.

Pour la première fois, cet office et sa BRI ont accepté d’être suivis pendant un an. Sous les ordres de la commissaire Isabelle Aubin, une équipe interpelle un couple soupçonné de blanchir de l’argent du narcotrafic : 180 000 € en espèces et près de 3 millions sur comptes sont saisis.



Publicité





Avec Ludovic, enquêteur depuis 21 ans, nous assistons aussi au démantèlement d’une vaste escroquerie de faux sites e-commerce, causant plus de 4 millions d’euros de préjudice et 3200 victimes.

La BRI Financière Nationale, composée de 10 policiers d’élite dirigés par Laurent, traque les individus dangereux. Elle localise notamment un escroc ciblant des personnes âgées en se faisant passer pour un conseiller bancaire afin de vider leurs comptes.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Les as de la déco » (rediffusion)

Ils sont artisans, compagnons, chefs décorateurs de cinéma, décorateurs d’intérieur ou scénographes. De véritables « magiciens » capables d’inventer des lieux, recréer des décors d’époque ou restaurer des sites d’exception. Qu’il s’agisse de pierre de taille ou de feuille de bois, leurs réalisations reposent sur des mécanismes ingénieux et une créativité foisonnante. Pendant un an et demi, nous avons suivi quatre de ces décorateurs d’exception entre Paris, Milan, Londres et le Puy du Fou.