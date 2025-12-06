Les 12 coups de midi : on vous révèle qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)



Publicité





La nouvelle étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » passionne les téléspectateurs… et comme toujours, chez Stars-Actu, nous avons passé les indices au crible. Rien d’officiel pour l’instant, mais les éléments convergent vers une même personnalité : Grace Kelly, l’inoubliable star hollywoodienne devenue princesse de Monaco.











Publicité





Explications des indices de l’étoile mystérieuse de décembre 2025

Il reste encore de nombreuses cases et plusieurs indices doivent encore apparaitre mais on vous explique déjà les liens des indices actuellement présents avec Grace Kelly.

🔹 Indice 1 : Monte-Carlo en photo de fond

Ce décor princier n’est pas anodin. Il renvoie directement à Monaco, dont Grace Kelly est devenue princesse en 1956 après son mariage avec le prince Rainier III. Un premier indice très parlant.



Publicité





🐈‍⬛ Indice 2 : Le chat noir

Ce chat fait écho au film « La Main au collet » d’Alfred Hitchcock (1955). Dans cette intrigue policière, le cambrioleur au centre de l’enquête est surnommé « Le Chat ». Une référence particulièrement subtile mais qui colle parfaitement à la filmographie de Grace Kelly.

🦢 Indice 3 : Le cygne

Le cygne rappelle le film « Le Cygne » (The Swan, 1956), dans lequel l’actrice tient l’un de ses derniers rôles avant de quitter Hollywood pour devenir princesse. Un clin d’œil évident pour les connaisseurs.

Pour l’heure, rien n’est encore officiel, mais les indices semblent s’assembler comme un puzzle révélant le visage de Grace Kelly. Chez Stars-Actu, nous continuons à suivre de près l’évolution de cette étoile mystérieuse qui fait tant parler !