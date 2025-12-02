Audiences 1er décembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « La disparue de Compostelle »

Audiences 1er décembre 2025 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir M6 avec la fin du bilan la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,44 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.


C’est devant France 2 avec sa nouvelle série inédite « La disparue de Compostelle », qui a réuni 3,28 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.

© Cécile ROGUE/M6


Audiences 1er décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le final de sa série inédite « Menace imminente », qui a captivé 3,10 millions de téléspectateurs pour 15,7% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Mon nom est personne », qui a attiré 1,34 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

