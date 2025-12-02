Ici tout commence du 2 décembre : Pénélope en danger, Lionel quitte l’institut (résumé + vidéo épisode 1318 en avance)



Ici tout commence du 2 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1318 – Pénélope est en danger ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». A l’hôpital, le médecin la met en garde alors que ses parents débarquent. Et Lionel décide de s’éloigner de Fleur, il quitte l’institut.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 décembre – résumé de l’épisode 1318

À l’hôpital, le médecin recommande à Pénélope de lever le pied : son stress la met en danger d’infarctus. Elle promet de faire attention et rassure Ninon, culpabilisée. Billie la ramène ensuite à la coloc, tandis que Ninon décide de sécher les cours pour s’occuper d’elle et lui préparer une surprise. À l’Atelier, Gary culpabilise et craint de perdre Ninon. La cheffe Listrac arrive et, informée de la situation, reporte leur épreuve.

À la coloc des marais, Pénélope affirme à Gaëtan qu’elle ira quand même à son rendez-vous en PMA. Puis elle découvre la surprise de Ninon : leurs parents, Agnès et Francis, sont venus pour deux semaines afin de veiller sur elle. Pénélope est troublée par cette arrivée inattendue. Francis, infirmier, lui déconseille fermement la PMA, qu’il juge dangereuse pour son cœur. Pénélope refuse de se laisser dicter ses choix.



Pendant le déjeuner, Pénélope annonce à ses parents que Gaëtan sera le père du bébé. Agnès les soutient, mais Francis ramène le sujet médical sur la table et insiste, devant Gaëtan, sur les risques graves qu’elle encourt. Plus tard, Gaëtan admet s’être renseigné et confirme que les risques sont réels. Il annonce à Pénélope qu’il ne fera pas la PMA, il refuse de lui faire courir un danger.

À l’Institut, Anaïs devient directrice par intérim et s’installe dans le bureau. Elle fait face à Enzo, qui lui propose d’organiser une “winter party” pour Noël… En cuisine, la cheffe Rivero lance un défi à Fleur et Ferdinand : le premier à finir ses découpes choisit la musique du service. Gaspard aide Fleur pour éviter la playlist de Ferdinand, mais celui-ci gagne et impose sa musique classique. Pendant le service, Fleur et Gaspard, excédés, volent le téléphone de Ferdinand pour couper la musique. La cheffe Rivero reprend alors le contrôle et met du hard rock.

Après le service, Fleur demande à Tom et Zoé où est Lionel. Zoé lui apprend qu’il est parti en stage à Dinard à la dernière minute. Fleur est vexée qu’il ne lui ait rien dit.

Ici tout commence du 2 décembre 2025 – extrait vidéo

