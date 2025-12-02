VIDÉO Star Academy : regardez Anouk avec Ed Sheeran sur la scène du Zénith de Paris !



Moment magique pour Anouk… et pour tous les fans de la Star Academy. Hier soir au Zénith de Paris, la jeune académicienne a eu le privilège de monter sur scène aux côtés d’Ed Sheeran pour interpréter « Camera », offrant l’un des instants les plus forts depuis le début de la promo 2025.











Alors que tous ses camarades étaient invités à assister au concert surprise de leur parrain, Anouk avait remporté la semaine dernière l’audition lui permettant de chanter avec l’artiste. Et le résultat est à la hauteur des attentes : une prestation pleine d’émotion, de justesse et de complicité avec Ed Sheeran, qui a chaleureusement accueilli la candidate sous les applaudissements du public du Zénith.

La vidéo de ce moment inoubliable circule désormais sur les réseaux sociaux et fait déjà réagir massivement les fans. On y voit Anouk, visiblement émue mais parfaitement maîtrisée, partager la scène avec l’une des plus grandes stars internationales. Un souvenir impérissable pour elle, et une vitrine exceptionnelle pour la promotion 2025.

Découvrez la vidéo d’Anouk sur scène avec Ed Sheeran

Une soirée riche en émotions qui restera gravée dans l’histoire de cette saison… et peut-être un premier pas vers une carrière prometteuse pour Anouk.

