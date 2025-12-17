Star Academy : qui voulez-vous sauver dans chaque duel ? (SONDAGE)



La pression monte à la Star Academy ! Cette semaine, les élèves encore en compétition vivent une étape cruciale de l’aventure : celle des face-à-face, un nouveau format de confrontation qui promet un prime de samedi soir particulièrement intense.





Après les évaluations, le verdict est tombé : Anouk a été immunisée. Solide et convaincante, elle échappe donc à tout danger cette semaine et peut aborder le prime avec sérénité. Pour les autres, en revanche, l’heure est au duel.







4 duels, 8 élèves, une seule certitude : le public décidera

Lors du prime de samedi soir, les académiciens s’affronteront en duo, lors de prestations en face-à-face. À l’issue de chaque duel, les téléspectateurs voteront en direct pour sauver le meilleur élève de chaque confrontation.

👉 Les quatre élèves battus seront automatiquement nominés, et l’un d’eux quittera définitivement l’aventure à la fin de l’émission.



Voici les quatre face-à-face officiels de la semaine, donnez-nous votre avis en votant à nos sondages.

🔴 Victor face à Théo

Deux univers, deux personnalités, deux voix très différentes. Victor, souvent salué pour sa sensibilité et sa grande voix, affronte Théo, plus instinctif et charismatique. Un duel qui s’annonce très disputé.

Qui doit gagner le duel ? Victor Théo Résultats Vote

🔴 Bastiaan face à Léa

Bastiaan, régulier et technique, devra convaincre face à Léa, dont l’émotion et la sincérité touchent souvent le public. Un choc entre deux des plus grandes voix de la saison.

Qui doit gagner le duel ? Bastiaan Léa Résultats Vote

🔴 Ambre face à Jeanne

Deux profils artistiques forts s’opposent. Ambre, performeuse assumée, face à Jeanne, plus discrète mais redoutable lorsqu’elle est sur scène. Un face-à-face qui pourrait réserver des surprises.

Qui doit gagner le duel ? Ambre Jeanne Résultats Vote

🔴 Mélissa face à Sarah

Un second duel 100 % féminin très attendu. Mélissa, pour qui l’émotion passe souvent avant la technique, devra faire face à Sarah, dont la maîtrise vocale impressionne souvent professeurs comme téléspectateurs.

Qui doit gagner le duel ? Mélissa Sarah Résultats Vote

Une soirée décisive avant Noël

Ce prime de samedi marquera un tournant majeur de la saison. Si quatre élèves seront sauvés grâce au vote du public, le suspense restera total jusqu’au bout, puisqu’un seul des quatre nominés sera éliminé.

🎤 Performances, émotions, stratégies et soutien des fans : tout peut basculer en quelques minutes sur la scène de la Star Academy.

👉 Rendez-vous samedi soir pour découvrir qui remportera son duel… et qui verra son aventure s’arrêter.