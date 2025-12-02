Demain Nous Appartient du 2 décembre : Arthur fait évader Joyce, prise d’otages au commissariat ! (résumé + vidéo épisode 2086 en avance)



Demain nous appartient du 2 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2086 de DNA – Arthur va faire évader Joyce ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et une terrible prise d’otages a lieu au commissariat…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2086

Aux Halles, Arthur reçoit un appel de Lou qui lui propose de boire un verre vers 13h. Il accepte et fixe rendez-vous au marché de Noël. Après avoir raccroché, il profite de l’absence de Judith à son stand pour aider une cliente… puis voler discrètement son fond de caisse. Un peu plus tard, Judith découvre le vol et appelle ses parents. Christelle a elle aussi été volée et Arthur fait mine d’être victime du voleur. Tous décident d’aller porter plainte ensemble, sauf Judith qui reste tenir le stand.

Au commissariat, Roxane informe Karim qu’elle a retrouvé l’homme qui a commandé le drone : les images montrent un individu avec une cicatrice, probablement responsable du cambriolage chez Marceau et de son agression. Pendant ce temps, Bastien rend visite à Marceau à l’hôpital ; les deux garçons s’excusent mutuellement et enterrent enfin la hache de guerre.



Georges, de son côté, vient récupérer ses affaires au commissariat. Mélody veut l’accompagner pour assumer sa faute, mais Georges préfère attendre la décision de l’IGPN. Elle lui demande alors où en est leur couple, il est incapable de répondre et part.

Lou se rend au parloir pour rencontrer Joyce, dont elle a repris la défense. Joyce, accusée de complicité et tentative d’homicide, risque jusqu’à la perpétuité. Elle explique avoir agi par vengeance pour sa cousine… Joyce doit être transférée plus tard pour rejoindre Lou au tribunal.

Au même moment, au commissariat, Nordine enregistre les plaintes d’Arthur, Christelle, Chloé et Alex, quand trois hommes cagoulés armés font irruption. Karim et Aurore tentent d’intervenir mais doivent se rendre. Les assaillants forcent Karim à les conduire aux scellés. Nordine essaye d’alerter discrètement les secours mais se fait frapper… Au marché de Noël, Lou attend Arthur, sans nouvelles. Agacée, elle lui laisse un message puis repart. Parallèlement, le transfert de Joyce commence. Mais sur la route, un drone fonce sous le fourgon et explose.

Gloria accompagne Adam à la fac. Soizic découvre qu’il a utilisé une IA au lieu de son Code civil pour un cas pratique et s’en inquiète. Gloria partage son avis. Plus tard, au Spoon, Soizic et Gloria testent l’IA ensemble et s’amusent… au grand malaise d’Adam en les voyant si complices.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 décembre – extrait de l’épisode

