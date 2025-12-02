Plus Belle La Vie du 2 décembre 2025 : Louis entre la vie et la mort, l’annonce choc de Bahram (résumé + extrait vidéo épisode 476 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 2 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 476 de PBLV – Louis est entre la vie et la mort à l’hôpital cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Chloé va se retrouver nez à nez avec un fantôme de son passé…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 décembre 2025 – résumé de l’épisode 476

À l’hôpital, Barbara et Zoé attendent des nouvelles : Louis a survécu à l’hémorragie mais son cœur est touché. En larmes, elles s’inquiètent tandis que Thomas tente de les rassurer. Il va voir Jennifer puis revient ; Barbara lui demande de ne pas trop l’alarmer. Zoé se sent impuissante, Barbara l’encourage. Elles s’étreignent.

Plus tard à l’hôpital, Bahram annonce à Barbara que Louis, placé en coma artificiel, est bien plus atteint qu’ils ne pensaient : ses organes sont assistés par machine et il doit recevoir une greffe de cœur en urgence, faute de quoi il mourra.



Publicité





Chez Chloé et Baptiste, Éléna visite la maison et s’enthousiasme. Chloé prévoit de décorer le sapin avec elle, mais Charles Duvivier l’appelle après une chute. Malgré ses réticences, elle part le voir, laissant Éléna à Baptiste. Chloé retrouve Charles au sol et l’oblige à voir un médecin. Gabriel constate qu’il prend des antidépresseurs de façon irrégulière. Au Mistral, Thomas reproche à Baptiste le manque d’implication de Chloé, qui arrive peu après. Il est tard et elle doit ramener Éléna, ce qui attriste la fillette. Baptiste tente de la rassurer. Mme Huguenin, la famille d’accueil, reproche à Chloé d’avoir confié Éléna pendant son temps de garde et annonce saisir l’ASE. Chloé supplie, sans succès.

Plus tard, Chloé retourne voir Charles. Elle croise alors Yann, le mari de sa nièce… et surtout son ancien amour, le père d’Éléna ! Elle confie tout à Baptiste autour d’un chocolat chaud.

Apolline se ravise et réclame le stage chez Alice Bataille, mais celle-ci a déjà recruté. Plus tard, Apolline s’invite à un rendez-vous de l’avocate, brille par ses compétences, et décroche finalement le poste.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la chute des Kepler, Chloé perd espoir, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 2 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.