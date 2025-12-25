Demain Nous Appartient du 25 décembre : Sofia dit tout, William suivi ! (résumé + vidéo épisode 2104 en avance)



Demain nous appartient du 25 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2104 de DNA – Sofia a révélé ne pas être la mère d’Orso et ce soir, elle explique tout à ses parents « Demain nous appartient ». Mais plus tard, William est suivi et agressé !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 25 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2104

Sofia avoue à William et Aurore qu’Orso n’est pas son fils, mais celui de son amie Serena et de son ex Esteban, issu d’une famille anti-système et antivax. Elle explique avoir recueilli le bébé pour le protéger et soupçonne Esteban de retenir Serena contre son gré. Aurore juge son comportement irresponsable, tandis que William salue son courage et la dissuade d’en parler à Martin, au risque qu’elle aille en prison. Aurore accepte de protéger sa fille, et Sofia met aussi Samuel et Ellie dans la confidence.

Aurore accompagne ensuite Sofia chez maître Perraud, où Soraya confirme les risques judiciaires : une amende et jusqu’à trois ans de prison. Elle propose un placement d’Orso à l’ASE, qui le transmettrait aux services espagnols, mais Sofia refuse, jugeant cette option trop dangereuse. Soraya accepte alors de réfléchir à une autre solution. Plus tard, William est suivi en voiture par un homme inconnu. Il tente de l’affronter sur le parking de la pharmacie, mais l’individu prend la fuite.



En parallèle, Soizic annonce à Alain que son fils Pedro sera présent au dîner. Au marché de Noël, Kevin tombe sous le charme de Valentine. Alex offre une semaine de vacances à Chloé pour qu’elle décompresse. Chez les Roussel, Jack et Lizzie offrent un album souvenir à Clément et Théophile, très émus. Enfin, Jordan et Judith passent le réveillon ensemble.

VIDÉO Demain nous appartient du 25 décembre – extrait de l’épisode

