Ici tout commence du 25 décembre : le mariage de Carla et Bérénice, Coline pardonne César (résumé + vidéo épisode 1336 en avance)

Ici tout commence du 25 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1336 – C'est le grand jour pour Carla et Bérénice dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après multiples péripéties, elles se marient. De son côté, Coline pardonne César.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 25 décembre – résumé de l’épisode 1336

La brigade de Noël parvient à terminer le menu du réveillon après une nuit blanche, sous la direction maîtrisée de Coline. Grâce à cela, Rose peut retrouver sa fille avant le mariage. Coline remercie Clotilde pour son aide, qui la félicite en retour, tandis que Gaspard l’encourage à se rapprocher de César.

Coline se rend ensuite au mariage de sa cousine, où Carla et Bérénice échangent leurs vœux et leurs alliances, célébrées par Constance. La fête se poursuit au Double A : les mariées remercient Coline pour avoir sauvé la cérémonie et Anaïs la félicite publiquement pour le menu. Encouragé par Gaspard, César fait le premier pas ; les malentendus sont levés et il embrasse Coline.



À l’Atelier, Solal refuse d’abord de laisser sa place de chef à Fleur, mais finit par céder pour lui permettre de passer un Noël inoubliable. Fleur prend la tête de la brigade et, malgré l’arrivée d’Enzo, Tom invente une excuse pour la couvrir. Après avoir goûté les plats, Enzo accepte de fermer les yeux.

De son côté, Ninon, stressée à l’idée de passer Noël avec sa mère Pénélope, décide finalement d’inviter Gary pour apaiser l’ambiance. Elle découvre que sa mère est tout aussi anxieuse, voulant bien faire. Leurs retrouvailles se concluent par un échange de cadeaux émouvant : un dessin d’enfance pour Pénélope et un carnet de recettes pour Ninon.

Ici tout commence du 25 décembre 2025 – extrait vidéo

