Les 12 coups de midi : pourquoi l’émission est en best-of ce jeudi 25 décembre ?

Au lendemain de la soirée événement « Les 12 coups de Noël » diffusée en prime time sur TF1, le jeu quotidien animé par Jean-Luc Reichmann marque une courte pause ce jeudi 25 décembre.











En effet, à l’occasion de Noël, « Les 12 coups de midi » sera en effet proposé en version best-of, offrant aux téléspectateurs l’occasion de (re)découvrir des moments marquants du programme.

Une programmation spéciale, logique en ce jour férié, qui permet à l’émission de célébrer les fêtes tout en replongeant dans ses séquences les plus emblématiques.

Les fans du jeu peuvent toutefois se rassurer : le retour à la normale est prévu dès demain midi, avec une nouvelle émission inédite et la présence du Maître de Midi actuel, Cyprien, bien décidé à poursuivre son parcours et défendre sa place.



Rendez-vous donc ce vendredi à 11h50 sur TF1 pour retrouver « Les 12 coups de midi » en inédit.