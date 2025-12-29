Demain Nous Appartient du 29 décembre : Pedro piège Soizic et enlève Orso ! (résumé + vidéo épisode 2106 en avance)



Demain nous appartient du 29 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2106 de DNA – Pedro ne va pas hésiter à voler le pass de médecin de Soizic pour enlever Orso ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ».





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 29 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2106

Pendant le petit déjeuner, Pedro rend visite à Soizic et Adam avec des croissants. Il dit vouloir mieux les connaître autour d’un café, mais ils doivent partir. Profitant d’un moment d’inattention, Pedro fouille dans le sac de Soizic et lui vole son pass de médecin.

À l’hôpital, William, Aurore et Sofia sont rassurés : l’état d’Orso est désormais stable. Aurore préfère retrouver Serena, la mère du bébé, plutôt que prévenir immédiatement la police. De son côté, Pedro arrive à l’hôpital Saint-Clair, utilise le pass de Soizic pour accéder à la buanderie, enfile une blouse d’infirmier et se rend jusqu’à la chambre d’Orso. Lorsque Sofia et Ellie s’absentent, il enlève le bébé. Dans le hall, Sofia le reconnaît. Pris de panique, Pedro repose Orso et prend la fuite, tandis que l’alerte est donnée et que William tente de le rattraper.



Après avoir passé la nuit à l’hôtel avec Lou, Arthur lui fait une scène de jalousie à propos de Karim. Lou lui assure que leur histoire est terminée. Plus tard, elle retrouve Karim au Spoon. Il comprend qu’elle a vu Arthur, ce qu’elle balaie en lui disant de s’occuper de sa propre vie.

Karim se rend ensuite au stand de tapas pour voir Émilie, absente. Diane et Esmée devinent aussitôt ses intentions. Plus tard, Émilie l’appelle et accepte avec plaisir son invitation à déjeuner le lendemain.

Au marché de Noël, Kevin entend que le livreur de vin de Valentine est en panne. Il part en vélo en acheter mais il grille un feu rouge et ne porte pas de casque, Sara l’intercepte et le rappelle à l’ordre. En comprenant qu’il a agi par amour pour Valentine, Alex et Bruno s’adoucissent. Même si le vin est finalement livré entre-temps, Valentine le remercie en lui offrant un chocolat chaud.

VIDÉO Demain nous appartient du 29 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.