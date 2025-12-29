Star Academy, les évaluations de théâtre du 29 décembre : Ambre, Bastiaan, Victor et Sarah au dessus, Théo en dessous, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 29 décembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de théâtre de la semaine 11 de la Star Academy 2025. Les académiciens passent trois évaluations cette semaine, avec le théâtre ce matin et la danse cet après-midi, suivi demain matin du chant.







Avant l’évaluation de théâtre, les élèves ont eu un cours d’une heure avec Oscar Sisto. Ils avaient un texte imposé à interpréter devant Michaël, Papy, Oscar Sisto et Hugues Hamelynck (prof de théâtre en 2024).

Ambre ouvre le bal de ces évaluations. Elle passe sur le texte « Pétrifié ». Elle incarne parfaitement bien le personnage, elle est dedans.

Anouk enchaine sur le même texte que Ambre. Pay a l’air emballé. La fin est un peu trop neutre, sans expression. Elle dit aux autres que lire le prompteur l’a fait sortir de l’intention.



Bastiaan passe sur le texte « Mon anniversaire au cabaret ». Il prend un bain pour sa mise en scène. Michaël semble apprécier, il rigole. Oscar se met à rire aussi. Carton plein si l’on en juge aux rires des profs !

Léa enchaine, elle a le texte « Le sel » exprimant la colère. Elle incarne bien le personnage et réussit à les faire rire à la fin, Oscar a l’air content.

Sarah passe à son tour sur le même texte que Léa. Elle incarne à fond, les profs ont tous l’air ravis ! Quand elle rentre au château, tout le monde l’applaudit !

Théo fait son évaluation sur le texte « Mon anniversaire au cabaret ». C’est moins bien que Bastiaan sur le même texte, beaucoup moins drôle. Théo ressort en disant qu »il a été nul. Les autres l’ont trouvé mieux sur la fin.

Victor passe le dernier, lui aussi sur « Mon anniversaire au cabaret ». Il joue l’humour à fond, tout le monde a l’air content ! Clairement l’une des meilleures évaluations de la matinée. Pourtant, Victor ressort déçu de lui mais les élèves l’applaudissent et lui assurent que c’était super.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a clairement trouvé Ambre, Bastiaan, Victor et Sarah au dessus des autres. Théo était en dessous alors que rappelons-le, cette évaluation comptera pour 25% de la note de chaque élève. Place à la danse cet après-midi avec Kamel Ouali !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.