Star Academy estimations : Jeanne loin devant Mélissa, Lily en retard (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette septième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Jeanne, Lily et Mélissa.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Jeanne qui est largement en tête avec 62% des votes.







Mélissa est 2ème mais loin derrière avec 28%. Quant à Lily, elle est très en retard avec seulement 10% des votes de notre sondage ce matin.

Rappelons que les téléspectateurs votent pour sauver l’un des trois nominés tandis que les académiciens feront leur choix entre les deux derniers vendredi soir en fin de prime.



Qui doit rester au château ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage nominations semaine 7

Qui doit rester ? Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.