Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une proposition à Philippine ! (vidéo épisode du 8 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Bart va finalement faire une folle proposition à Philippine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a découvert les magouilles de Victor et Philippine, Bart va avoir une idée pour tenter de garder le Spoon…











Dans quelques jours, il décide d’aller voir Philippine et on peut dire qu’elle ne s’attendait pas à ça ! Bart lui dit qu’il sait tout et il sait aussi que sa précédente association avec Victor au domaine viticole s’est mal passée… Il propose alors à Philippine de s’associer avec lui à la place de Victor, tout en intégrant Charles !

Philippine est sous le choc, elle affirme qu’il est un garçon surprenant… Que va-t-elle décider

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2090 du 8 décembre 2025 : Bart prêt à s’associer avec Philippine

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.