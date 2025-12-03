Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une proposition à Philippine ! (vidéo épisode du 8 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Bart va finalement faire une folle proposition à Philippine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a découvert les magouilles de Victor et Philippine, Bart va avoir une idée pour tenter de garder le Spoon…


Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une proposition à Philippine ! (vidéo épisode du 8 décembre)
Capture TF1


Dans quelques jours, il décide d’aller voir Philippine et on peut dire qu’elle ne s’attendait pas à ça ! Bart lui dit qu’il sait tout et il sait aussi que sa précédente association avec Victor au domaine viticole s’est mal passée… Il propose alors à Philippine de s’associer avec lui à la place de Victor, tout en intégrant Charles !

Philippine est sous le choc, elle affirme qu’il est un garçon surprenant… Que va-t-elle décider

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2090 du 8 décembre 2025 : Bart prêt à s’associer avec Philippine

